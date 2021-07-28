Первый канал опроверг новости о закрытии шоу "Док-Ток"

Слухи о закрытии популярного шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном опровергли в пресс-службе Первого канала.

Журналист и блогер Вадим Манукян после появившихся в ряде изданий сообщений о решении руководства Первого канала закрыть передачу "Док-Ток" решил пролить свет на ситуацию. Он обратился в пресс-службу федерального канала, где ему сообщили, что убирать из эфира шоу никто не планировал. Все слухи о якобы низких рейтингах и неоправданных ожиданиях, также являются фейком, сказали в беседе с Манукяном.

"Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир", — сообщил он в своей колонке для Федерального агентства новостей.

Программа "Док-Ток" впервые появилась на Первом канале в феврале прошлого года. Она выходила в эфир по вторникам и средам в вечернее время. Ее бессменные ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон обсуждали наиболее резонансные и актуальные в обществе темы и события.