Врач рассказал, какая болезнь развивается бессимптомно до самой финальной стадии

Из-за отсутствия внешних проявлений это заболевание получило название "ласковый убийца", рассказал главный внештатный врач-гепатолог Московской области Павел Богомолов.

Такое романтичное название медики дали гепатиту С. Этот тип никак не проявляет себя практически до самого конца. Нет желтухи и других симптомов, характерных для заболеваний печени. Основные симптомы — слабость и повышенная утомляемость. Прививки от этого типа гепатита нет до сих пор, поэтому важно диагностировать заболевание как можно раньше, говорит врач.

На сегодняшний день существует очень эффективный метод диагностики по анализу слюны. Тест можно купить в аптеке, и через 15 мин. любой сможет узнать, есть ли у него гепатит С. Гепатолог посоветовал родителям подростков проводить такую проверку регулярно.