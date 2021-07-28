Политолог Бортник объяснил, почему США не инвестируют в Украину

США не считают Украину зоной своих интересов и используют ее только в качестве инструмента для коммуникации с Россией, заявил политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, Вашингтон гораздо больше инвестиций вкладывает в Афганистан, а украинско-американские отношения являются производной величиной от российско-американских.

"Мы — временный актив, куда нет смысла инвестировать большие деньги, потому что они могут быть потеряны. Вот, почему такое к нам отношение", — отметил украинский политолог.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о дефиците газа из-за "Северного потока — 2". Такое развитие событий приведет к тому, что Киеву придется выпрашивать топливо у России, передавал сайт 360tv.ru.