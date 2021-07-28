Депутат Журавлев проинспектировал реконструкцию стадиона в Тамбовской области

Депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил реконструкцию стадиона "Факел" во время визита в Тамбовскую область.

Политик посетил Первомайский район, где оценил работу ООО "Тамбовская индейка". Предприятие является российско-испанским проектом. В него вложили порядка 10 млрд рублей. На предприятии работают около 1400 сотрудников. Комплекс производит до 75 тысяч тонн продукции, которая поставляется в крупные торговые сети. Журавлев позитивно оценил условия работы на предприятии.

"Сегодня я познакомился с примером успешного взаимодействия российского и зарубежного бизнеса. Важно, что компания заботится о своих сотрудниках, строго следит за безопасностью на производстве и качеством продукции, применяет современные технологии в работе", — подчеркнул депутат.

Также Журавлев проинспектировал реконструкцию стадиона "Факел". Строительные работы прошли благодаря национальному проекту "Демография". На реконструкцию было выделено 46 млн рублей.