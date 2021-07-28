Весной 2022 года на набережной Охты в Петербурге разобьют сад непрерывного цветения

Комитет по благоустройству и архитектурно-строительный университет Петербурга разработали концепцию оформления будущего цветущего пространства.

Благоустраивать будут участок вдоль Большеохтинского проспекта Петербурга. По проекту набережную украсят злаками, кустарниками и многолетними цветами. Будет подбираться даже цветовая гамма растений. В этой части города нельзя размещать деревья, поэтому планируется только цветочное оформление.

В саду будут проложены пешеходные дорожки и установлены небольшие декоративные элементы. Предполагается привлечь к реализации проекта и местных жителей. Размещение цветов запланировано таким образом, что цветение в саду будет практически непрерывным, а переход от одного цвета к другому — плавным, без резких границ.

Планами по благоустройству города поделился с горожанами губернатор Александр Беглов. Помимо охтинского сада будут облагорожены территории у Федоровского городка, Центра социальной реабилитации в Красногвардейском районе и парк "Зима-лето" в Металлострое, сообщает сайт 360tv.ru.