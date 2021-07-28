Двуногий робот Кэсси пробежал пять километров на одном заряде

Робот Кэсси вошел в историю, преодолев на одном заряде аккумулятора пять километров почти за 53 минуты. Впервые устройство презентовали в 2017 году.

Двуногий робот — это разработка специалистов Университета штата Орегон. Чтобы бежать, ему приходится сгибать колени, как страусу. Робот остается в вертикальном положении на протяжении всего времени, пока движется. Его научили бегать благодаря алгоритму с глубоким подкреплением.

В этом случае система получает нужные знания, взаимодействуя с некоторой средой. Таким способом можно научить робота бегать, прыгать, ходить вверх и вниз по лестнице. Ученые считают, что в будущем ходячие роботы станут таким же обычным явлением, как, например, автомобили. Такие устройства будут доставлять посылки или помогать выполнять рутинную домашнюю работу. К тому же некоторые роботы оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, следует из публикации на сайте 360 tv.ru.