Тихановская добилась встречи с американским президентом

Президент США Джо Байден сообщил, что провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме.

Как стало известно, в ходе диалога с американским президентом Тихановская попросила Байдена о помощи в том, чтобы сделать ее страну успешным примером ненасильственного перехода к демократии.

"Белорусская революция не связана с геополитикой, это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас", — заявила противница властей Белоруссии.

Ранее местный политолог Николай Сергеев объяснил, почему Тихановская не имеет в Америке ни поддержки, ни влияния.