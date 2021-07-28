Белорусским и украинским легкоатлетам отказали в допуске на Игры из-за теста на допинг

Летние Олимпийские игры, которые сейчас проходят в Токио, не состоятся для 20 спортсменов из разных стран из-за допинг-тестов. В их число попали атлеты из Белоруссии и Украины.

Атлеты нарушили правило прохождения тестов на допинг, которые делали еще до начала соревнований. Каждый из них проводится с интервалом не менее трех недель на протяжении десяти месяцев, сообщает РИА Новости.

В список недопущенных к летней Олимпиаде спортсменов вошли десять нигерийцев, три белоруса, три члена украинской сборной, два представителя КНР, а также один эфиоп и один спортсмен из Марокко. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Имена попавших в список атлетов не разглашаются.