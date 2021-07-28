После Меркель: станут ли Италия и Франция новыми лидерами в Евросоюзе

Совсем скоро Европу ждут большие перемены. Уже в сентябре этого года «вечный канцлер» Ангела Меркель оставит руководство Германией: в борьбу за высший пост в стране вступят ее вероятные преемники — председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет и лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок.

Особенно пристально за выборами будут наблюдать партнеры ФРГ по Евросоюзу. Ведь уход фрау Меркель из большой политики неизбежно отразится на положении Германии в ЕС.

Первыми объединить свои силы в схватке за европейское лидерство могут Франция и Италия, считают эксперты издания Politico. Однако главной интригой такой рокировки станет одно — успеют ли лидеры двух государств создать альянс до того, как Берлин наберет обороты с новым народным избранником, а Париж начнет готовиться к президентской кампании?

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Меркель засыпает

За 16 лет правления Ангела Меркель смогла оказать большое влияние на европейскую политику. Как отмечал экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц, во многом это было связано с тем, что с 2005 года в Европе не было других сильных лидеров. А проблем, требующих «мощных решений», на тот момент было предостаточно.

«Ангела Меркель взяла на себя эту роль, что было непросто, потому что в Европе всегда неоднозначно воспринимают желание Германии принять на себя роль лидера, имея в виду тот исторический опыт, который имели все европейские страны с немцами», — подчеркнул Штудниц.

Теперь, когда эпоха «железной фрау» подходит к концу и Германия начинает присматриваться ко внутренней обстановке в стране накануне выборов, ЕС на время остается без рулевого.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

На этом фоне на первый план выступают президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Совета министров Италии Марио Драги. Политиков объединяет не только совместная работа над спасением экономики ЕС после «коронакризиса», но и схожее прошлое.

Они оба умеют работать с финансами: Макрон в 2014-2016 годах занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции, а Драги на протяжении восьми лет возглавлял Европейский центральный банк.

По мнению экспертов Politico, банкирская жилка Макрона и Драги помогает им одинаково смотреть на будущее объединения. В их представлении Евросоюз должен быть более «смелым и быстродействующим».

ТАСС / ROBERTO MONALDO / LAPRESSE POOL

«Оба знают, что действовать нужно сейчас: пока акции Драги взлетают до небес, и пока Германия не получит нового лидера, а Макрону придется бороться за переизбрание», — говорится в статье.

Повышаются шансы Рима и Парижа еще и потому, что Великобритания зимой прошлого года официально вышла из Евросоюза, а Германия за последнее время столкнулась с суровой критикой от европейских коллег по поводу строительства «Северного потока — 2».

«Братские нации»

О том, что между Францией и Италией есть «много точек соприкосновения» по социальным, экономическим, экологическим и цифровым вопросам, заявил младший статс-секретарь в аппарате Драги с полномочиями по европейским делам Винченцо Амендола.

Его слова подтверждаются тем, что после снятия локдауна итальянский президент Серджо Маттарелла первым делом отправился именно в Париж. В Елисейском дворце Макрон рассыпался в комплиментах, называя Италию «братской нацией», с которой Франция «поделилась больше, чем с любой другой».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Однако самые важные договоренности остались за кулисами. Завесу слегка приоткрыло римское издание Il Messaggero, сообщившее, что стороны обсуждали заключение «Квиринальского договора» наподобие «Елисейского договора о дружбе», подписанного Францией и Германией в 1963 году.

То поистине историческое соглашение превратило заклятых врагов в надежных европейских партнеров — французские и германские власти обязались проводить консультации по вопросам внешней политики, безопасности, культуры и молодежной политики.

На этот раз, утверждают источники Politico, речь также пойдет о более широком трансграничном сотрудничестве между Парижем и Римом.

ru.wikipedia.org / ZeroTwoZero

«Первоначальная идея состояла в том, чтобы создать усиленные и привилегированные механизмы для институциональных обменов, как это происходит, например, с франко-германским советом министров. Но сейчас мы переходим к менее обязательным вещам», — подчеркнула итальянский депутат Лия Куарапелле.

В свою очередь министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что намерен привлекать Италию к франко-германским проектам в области космонавтики.

«Отношения с Италией, особенно после государственного визита президента республики, являются регулярными, постоянными, дружественными, и само собой разумеется, что мы хотим, чтобы Италия была частью нашего соглашения по космосу», — сообщил Ле Мэр.

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Препятствия

Впрочем, аналитики подчеркивают, что для французских дипломатов Германия всегда будет в приоритете по сравнению с другими странами — членами ЕС. При этом не исключено, что Франция продолжит вести регулярный диалог с Италией, и в конечном счете Евросоюз возглавит триумвират.

В любом случае после избрания нового канцлера позиции Германии на европейском направлении не ослабнут, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. По словам эксперта, оставив пост главы кабмина, Меркель сможет сохранить свое влияние в Евросоюзе и остаться его «идейным лидером».

«Меркель ушла с поста председателя ХДС, но она не говорила, что уйдет вообще из политики. Это две разные вещи. Как идейный лидер и состоявшийся лидер Германии, она такой и останется. На нее будут оглядываться, ориентироваться и советоваться. Тот контакт, который у нее сложился с Макроном, сохранится, как и заочное влияние», — сказал Оленченко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

bundeskanzlerin.de / Официальный сайт канцлера ФРГ

В настоящее время Макрона серьезно заботят грядущие президентские выборы, которые состоятся в 2022 году. При этом за время своего правления глава государства никогда не отказывался от консолидации ЕС, а, напротив, всегда выступал за укрепление интеграционных процессов в союзе, констатировал Оленченко.

«Марио Драги тоже сторонник слаженной политики в ЕС. С его приходом Италия будет более активно и консолидированно выступать в союзе. Поэтому после выборов в Германии Меркель будет присутствовать в политике страны и германо-французских отношениях, которые имеют положительную историю. Хотелось бы надеяться, что и то, и другое приведет к нормализации отношений ЕС с Россией», — подытожил собеседник издания.

Произойдет ли перестановка сил в главном политическом объединении Европы уже в этом году, остается только догадываться. Однако сложно поспорить с высказыванием эксперта Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаша Ярабика о том, что «европейская политика — это как футбол», в котором в конце концов всегда побеждают немцы.