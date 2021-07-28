Судебное заседание по делу Соболь состоится 2 августа

Преображенский суд Москвы огласит приговор по «санитарному делу» против юриста Любови Соболь 2 августа в 10:30.

Бывшая сотрудница ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) обвиняется в организации незаконных митингов, на которых грубо нарушались санитарные нормы.

Сторонница блогера Алексея Навального Любовь Соболь может получить два года ограничения свободы за призыв выходить на митинги. Такое наказание просило назначить обвинение.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России