Родители погибшего при задержании жителя Флориды подали в суд на полицию США

Семья 33-летнего Жана Сэмюэля Селестьена, который погиб после задержания во Флориде, подала в суд на полицию города Окои. Мужчина стал жертвой полицейского произвола.

Трагедия случилась 11 апреля 2019 года. В этот день мужчина применил силу против матери и сестры, семья вызвала полицию. Селестьен попытался убежать от правоохранителей, но стражи порядка догнали его и применили удушающий прием при задержании. Афроамериканец скончался от асфиксии, сообщает ФАН.

Адвокат семьи заявил, что приехавшие на задержание сотрудники полиции не были подготовлены к работе с людьми, имеющими психические расстройства. По словам юриста, Жан не представлял для них угрозы, и применение спецсредств было лишним.

"Он не представлял угрозы для этих офицеров. Он был психически больным пациентом в критическом состоянии, но эти офицеры обращались с ним как с преступником", — заявил адвокат.

Напомним, что в конце апреля этого года семья Селестьена подала иск против города и департамента полиции Окои. Родственники погибшего требуют выплаты моральной компенсации, а также суда присяжных против офицеров.

На это дело обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Фонд специализируется на помощи жертвам полицейского и тюремного насилия.

Правозащитники обратились за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Также они предложили семье Селестьена информационную и правовую помощь.