Назначение новым главкомом ВСУ Валерия Залужного вместо Руслана Хомчака объясняется коррупционными скандалами в среде украинского генералитета, полагает журналист Андрей Коц.

Снятый со своего поста Хомчак открыто конфликтовал с министром обороны Украины Андреем Тараном, пишет Коц в статье для РИА Новости.

"Два высокопоставленных офицера давно не общаются даже по служебным вопросам", — объясняет аналитик причины кадровых перестановок в руководстве ВСУ.

По словам Коца, командование ВСУ причастно к выполнению рейсов украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 из Болгарии в Руанду с целью личной наживы. "Коммерсанты в погонах" хорошо заработали на своей непрофильной деятельности, которая попала в поле зрения украинских правоохранительных органов и в настоящий момент расследуется, сообщает Коц.

Что же касается нового главкома ВСУ Залужного, то его основные "достижения" в военной области связаны с жестокими обстрелами городов Донбасса в 2014-2015 годах, которые привели к значительным разрушениям и жертвам среди мирных жителей. При этом именно Залужный является одним из украинских командиров, несущих прямую ответственность за разгром ВСУ под Дебальцево в феврале 2015 года, резюмирует Коц.