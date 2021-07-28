Следователи связывают убийство жены экс-главного нефролога Петербурга с квартирой

Правоохранители Петербурга ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову, так как считают, что он совершил преступление из-за жилья.

Адвокат предполагаемого преступника Сейран Арутюнян расскзал, что следователи инкриминировали его клиенту уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ "Убийство из корыстных побуждений". Также юрист заявил, что врач отказался от дачи показаний следствию.

По версии правоохранителей, в 2010 году пропала супруга Земченкова, информации о местоположении которой не было до 2021 года. Позднее отец женщины обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, отметив, что дело о пропаже его дочери до сих пор не раскрыто. Вскоре следователи задержали мужа врача, суд поместил петербуржца в СИЗО. Правоохранители считают, что предполагаемый преступник убил жену, расчленил ее тело и выбросил останки в контейнеры.