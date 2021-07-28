Один из сотрудников группы Bellingcat Христо Грозев заявил о переносе сроков премьеры фильма "Вагнергейт", которая после ряда проволочек ожидалась 29 июля.

Грозев сообщил об этом в интервью украинскому телеканалу "Суспільный" после публикации подробного расследования Федерального агентства новостей всех обстоятельств создания фильма "Вагнергейт" и целей его авторов.

"Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем", — сообщил Грозев.

По его словам, очередная задержка с премьерой "Вагнергейта" не помешает показу фильма в ближайшем будущем.

Съемки данного фильма группой Bellingcat начались в январе 2021 года, их целью было объяснение причин провала спецоперации украинских спецслужб при попытке задержать 33 граждан РФ. Россияне должны были отправиться из Минска в Стамбул на обычном рейсовом авиалайнере, который планировалось принудительно посадить на Украине. После этого против граждан России собирались выдвинуть надуманные обвинения в сотрудничестве с "ЧВК Вагнера", однако провокация была сорвана ввиду ошибок украинских исполнителей.

Эти и многие другие подробности провала спецоперации СБУ и западных разведсообществ, направленной против России и Белоруссии, содержатся в расследовании ФАН. Одним из главных выводов российских журналистов является использование фильма "Вагнергейт" для давления на президента Украины Владимира Зеленского, чьи доверенные лица подозреваются в срыве провокации Киева и Запада. Даже без выхода на экраны фильма группы Bellingcat его создатели и спонсоры сохраняют мощные рычаги воздействия на политику высшего руководства Украины.