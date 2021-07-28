Суд Петербурга не удовлетворил жалобу Резника на отказ в посещении нотариуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил апелляционную жалобу депутата ЗакСа Максима Резника и его защитника на запрет в посещении нотариуса.

Кроме того, обвиняемому в незаконном приобретении наркотиков для личных целей запрещено посещать окружную избирательную комиссию №21, офисы банка и МФЦ. Защита Резника сочла, что следователь необоснованно отказал в совершении указанных действий.

На днях парламентарий Резник объявил о прекращении избирательной кампании в депутаты Госдумы, сообщило Федеральное агентство новостей. Такое решение принято в связи с домашним арестом обвиняемого.