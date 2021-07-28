Обвинение запросило два года ограничения свободы для Любови Соболь

Гособвинение запросило два года ограничения свободы для Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщил ее адвокат.

Прокурор просит приговорить экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы.

Бывший коллега Соболь Виталий Серуканов связал ее скандал в суде с пристрастием к дешевой популярности.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России