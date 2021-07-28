Россельхознадзор пригрозил Азербайджану запретом на импорт картофеля в РФ

В случае, если Азербайджан не усилит контроль над поставляемым в Россию картофелем, его ввоз на территорию РФ будет запрещен. О таком решении по итогам переговоров, которые состоялись в видеоформате с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

Дело в том, что ведомство обнаружило несколько партий продукта, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом — бурой бактериальной гнилью.

«Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин такого нарушения, а также усилить контроль за отправляемыми на территорию Российской Федерации овощами. В соответствии с требованиями ЕАЭС поставки картофеля на территорию России возможны только из зон, мест, участков производства, свободных от указанного возбудителя», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что поставлять продукцию подобного качества недопустимо. В случае повторного обнаружения брака российская сторона будет вынуждена прибегнуть к временному запрету на ввозимый из Азербайджана картофель.

Кроме того, Россельхознадзор также предупредил о запрете ввоза томатов, если в них обнаружат карантинные организмы. Ведомство рекомендовало коллегам из Азербайджана усилить контроль качества продуктов, предназначенных для экспорта в РФ.

Ранее Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии.