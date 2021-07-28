Обвиняемому в нападении на полицейского краснодарцу избрали меру пресечения

Житель Краснодара подрался с правоохранителем на бытовой почве и похитил его служебное удостоверение.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, 36-летний гражданин подрался с полицейским возле продуктового магазина на улице Гидростроителей. Знакомый краснодарца снимал потасовку на камеру, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Правоохранитель в ходе драки получил несколько ударов, из-за которых упал на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки и ряд других повреждений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а также по ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов".