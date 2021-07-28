Замглавы МИД Польши предрек фиаско идее объединения русских и украинцев

В Польше продолжается дискуссия в связи со статьей президента РФ Владимира Путина про историческое единство русских и украинцев. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в интервью «Польскому радио» заявил, что Москва «потерпит поражение» в попытках объединить славянские народы.

Политик уверен, что единство народов остается спорным вопросом, а Россия якобы пытается повлиять на исход этой полемики. В качестве главного аргумента для подтверждения своего мнения Пшидач привел статью Путина, в которой президент РФ «хотел показать украинцев русскими или малороссами».

«Эта борьба за власть над умами и сердцами будет продолжаться», — считает замглавы МИД Польши.

Пшидач уверен, что у Польши, Литвы и Украины есть общее «европейское наследие», в которое никак не вписывается статья российского президента, а значит она якобы недостоверна.

В 2020 году Украина, Польша и Литва создали платформу «Люблинский треугольник» для политического, социального и экономического сотрудничества между странами. Этим летом главы МИД трех государств подписали несколько документов, среди которых была декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по «противостоянию российской дезинформации».