Реакция голландцев на иск РФ в ЕСПЧ показала правильность действий Москвы

За иском в отношении Украины, который Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), намереваются серьезно следить Нидерланды. Представитель МИД королевства Бо де Конинг уточнил, что Амстердам интересует та часть, где упоминается крушение малазийского Boeing в 2014 году.

Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, в результате чего рейс MH17 потерпел катастрофу. В Нидерландах уточнили, что «не являются стороной этой жалобы», но впредь будут внимательно следить за рассмотрением дела в ЕСПЧ, сообщает «Радио Sputnik».

В действиях Амстердама нет ничего удивительного, считает кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова. Именно там под руководством генпрокуратуры страны работает следственная группа, расследующая обстоятельства катастрофы семилетней давности.

«Мы давно говорили о том, что вина Украины велика в том, что они не закрыли небо несмотря на то, что на территории страны шла гражданская война, а, должны были бы, по идее, это сделать. То, что мы решили зайти через ЕСПЧ, во том числе и по вопросу крушения МН17, это, конечно, правильно. Хотя хочу подчеркнуть, что все-таки в данном случае это не главная задача, а одна из задач, потому что за каждой из историй, изложенных в нашей жалобе, стоят сотни и тысячи человеческих жизней», — заявила Сазонова.

wikipedia.org / Ministerie van Defensie

С того дня к Украине накопилось множество претензий в части прав человека, которые Киев соблюдать не торопится.

«Этот иск – абсолютно назревший шаг, мы совершенно правильно сделали, что обратились в ЕСПЧ, потому что это прекрасный способ для суда наконец поработать в полной мере и заняться тем, чем он и должен заниматься – защищать права человека», — добавила эксперт.

Ранее о том, какие именно цели преследует Россия, подавая иск против Украины, рассказал политолог Ростислав Ищенко.