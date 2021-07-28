Политолог Иванов высказал предположение о желании США свергнуть Зеленского

Эксперт Олег Иванов считает, что США планируют организовать смену власти на Украине с помощью фильма WagnerGate.

Исследовательская группа Bellingcat в очередной раз перенесла выход своего расследования. На этот раз дата назначена на 29 июля. Основной темой ленты станет задержание 33 россиян на территории Беларуси летом прошлого года. За этими событиями стоят спецслужбы Украины, которые хотели использовать граждан РФ для обвинения Москвы в причастности к боевым действиям в Донбассе. Однако операция СБУ провалилась, и россияне, которых украинские СМИ безосновательно приписали к "ЧВК Вагнера", были отпущены на свободу.

Целью создателей фильма, Христо Грозева и его кураторов из ЦРУ является попытка нанести удар по команде президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Олег Иванов в интервью "НьюИнформ".

"По всей видимости, новая администрация США скептически относится к действующей украинской власти. Думаю, что Запад хочет подставить Зеленского", — предположил он.

Также Иванов считает, что США хочет "привязать президента и политическую элиту Украины к себе". Специалист не исключает, что на эту должность у них есть свой кандидат.

"Полагаю, президент Америки Джо Байден вместе со своей командой анализирует ситуацию и понимает, что Зеленский — не та фигура, которая могла бы принести пользу Украине, а отсюда и пользу США", — констатировал эксперт.

Политолог добавил, что Штаты, возможно, не собираются снимать Зеленского в ближайшее время, но уже начинают искать ему "достойную" замену.