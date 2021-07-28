В Польше назвали страны, которые пострадают от запуска «Северного потока — 2»

Пока Западная Европа будет наслаждаться выгодным сотрудничеством с Россией от запуска «Северного потока — 2», страны центральной и восточной части Евросоюза будут за это расплачиваться. В этом убеждены журналисты польской газеты Dziennik Gazeta Prawna.

По словам аналитиков, в наиболее выигрышном положении окажется Германия, поскольку она станет газовым хабом для всего европейского континента. Цены на топливо там и в ряде соседних стран действительно упадут, в то время как все остальные государства ЕС будут вынуждены переплачивать за голубое топливо.

Поляки отмечают, что наибольший урон «СП-2» нанесет экономике восточноевропейских стран, таких как Венгрия, Чехия, Словакия и Украина.

«Наибольшие риски возникнут для Киева, который мог в последние годы отказаться от закупки газа непосредственно в России, пользуясь так называемым виртуальным реверсом. Если «Северный поток — 2» начнет работать, а россияне откажутся от традиционных транзитных маршрутов, придется наладить физические поставки с Запада, а это обойдется дороже», – отмечают в Dziennik Gazeta Prawna.

Global Look Press / Doug Mills/Consolidated News Photos

Эксперты польского СМИ напомнили о том, что в ходе подписания соглашения по «Северному потоку — 2» президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились создать условия, при которых Россия не сможет прибегнуть к энергетическому шантажу Запада. Однако в реальности и эффективности этих мер в Варшаве усомнились.

Журналисты считают, что Москва уже начала манипулировать Европой, чтобы ускорить запуск газопровода.

«Газпром несколько месяцев подряд не осуществляет поставок сверх обязательств по долгосрочным контрактам. На фоне роста спроса, связанного с постпандемическим оживлением в европейской экономике и низкими температурами прошлой зимой, запасы газа в европейских хранилищах начали подходить к концу, а цены повысились. Некоторым странам ЕС пришлось даже увеличить долю угля в энергетике. В последнее время Россия усилила этот эффект, приостановив под предлогом проведения ремонтных работ поставки по "Северному потоку" и газопроводу "Ямал — Европа"», – заявили журналисты.

Кроме того, в издании отметили масштабные перспективы для России по использованию нового газопровода. По словам поляков, в будущем, когда страны Евросоюза решат отказаться от газа в пользу водорода, по трубам «СП-2» смогут пустить и его.

Связано это с тем, что ЕС не способен производить необходимое количество «топлива будущего» на своей территории для достижения «климатической нейтральности», поэтому Европа вновь будет вынуждена прибегнуть к помощи РФ.