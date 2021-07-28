В Петербурге может появиться звание «Почетный ветеран»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 28 июля, одобрило в первом чтении проект об учреждении звания «Почетный ветеран», а также инициативу о начислении соответствующей денежной премии.

Звание будет присуждаться гражданам старше 60 лет, проработавшим на территории города не менее 20 лет и имеющим суммарный трудовой стаж не менее 35 лет. Также необходимо, чтобы кандидат на получение звания имел десятилетний стаж работы в общественных организациях.

Как объяснили в ЗакСе Петербурга, инициатива рассчитана на поддержку пенсионеров и ветеранских организаций, которые «абсолютно бескорыстно работают над помощью всем нуждающимся».

«Тот проект закона, который сегодня подготовлен, это как раз наше с вами предложение по оценке труда и деятельности таких общественников», — сообщил председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Отмечается, если законопроект примут, то он вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть индексацию пенсии работающим россиянам.