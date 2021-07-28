Доброхотов оказался свидетелем по делу о клевете

Журналист Роман Доброхотов заявил, что правоохранители привлекли его к делу о клевете в качестве свидетеля и поменяли его статус после допроса.

По имеющимся данным, заявление в отношении издания The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и его главного редактора Романа Доброхотова через адвоката подал нидерландский журналист Ван дер Верфф. Мужчина обвинил коллегу из России в распространении недостоверной информации о нем.

Позднее в квартиру Доброхотова в Москве пришли с обыском правоохранители, передает Федеральное агентство новостей. В ходе оперативно-разыскной деятельности они обнаружили папку для документов из посольства США.