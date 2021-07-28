Российские баскетболисты, играющие в формате 3х3, стали серебряными призерами Олимпиады-2020. Они принесли 23-ю медаль в актив России.

Мужская сборная России сразилась в финале турнира с командой Латвии, которой удалось обойти россиян всего на три очка. Игра завершилась со счетом 18:21 в пользу латвийцев. Российская команда стала серебряным призером соревнований по баскетболу 3х3 в Токио.

Летние Олимпийские игры проходят в столице Страны восходящего солнца Токио. На соревнованиях выступят представители 207 делегаций. Россия пока удерживает четвертую позицию в общем медальном зачете.