Чтобы сохранить транзит газа через Украину на нынешнем уровне после запуска «Северного потока — 2» («СП-2»), Европейскому союзу (ЕС) нужно компенсировать потери украинской ГТС, а это около 20–25 миллиардов кубометров «голубого топлива» в год. Такую точку зрения выразил российский политолог Ростислав Ищенко, который также напомнил о неизбежном падении цены транзита до 2024 года.

Таким образом, Европе нужно будет увеличить закупки чуть ли не на 60 миллиардов кубометров в год, а это практически нереально. Российский «Газпром» подтолкнет Украину к социальной и финансовой катастрофе сразу же, как только заработает «Северный поток — 2», цитирует эксперта издание «Украина.ру».

По его мнению, истерика, в которой бьется Киев, вполне объяснима: страна пытается шантажировать «европейских партнеров», намекая на полноценный военный конфликт в серой зоне между ЕС и Россией, но Брюссель игнорирует эти заявления.

«Уставшая от украинских истерик и шантажа Европа, добившись временного компромисса [между ЕС и "Газпромом"], с удовольствием сочтет все свои обязательства перед Украиной выполненными и постарается сделать вид, что этот чемодан без ручки принадлежит кому угодно, только не ей. <…> Понятно, что Киев выберет помучится и крови еще из всех попьет, но зашкаливающий уровень истерики киевских политиков демонстрирует, что они наконец осознали перспективу и поняли безвыходность своего положения. Ни тебе газа, ни членства в ЕС, ни даже Украины не остается. А сколько было надежд и амбиций!», — заключил политолог.

Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил Киеву перейти на «зеленый» водород после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Специалист Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович обратил внимание, что этот план вполне осуществим, но денег на его реализацию у Украины нет.