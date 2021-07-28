Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин резко высказался о действиях США в Ливии и напомнил, какое еще зло сотворили американцы.

BBC News Arabic обратилось к предпринимателю с целым списком вопросов. Пресс-служба компании "Конкорд" отметила, что ответы на них другим иностранным СМИ неоднократно давались ранее. Также был опубликован комментарий Пригожина.

"Русские несут миру добро и справедливость. Американцы же, напротив, — огромное количество зла. Начиная от бомбежки Хиросимы и Нагасаки и заканчивая захватом множества стран и навязыванием им своей "демократии"", — подчеркнул бизнесмен.

Предприниматель обратил внимание BBC, что именно США ввергли в гражданскую войну богатейшую страну Африки Ливию. Кроме того, американцы убили многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, устроили бомбардировки, уничтожившие большую часть инфраструктуры североафриканского государства, а также наполнили страну несметным количеством террористов, борьба с которыми длилась десять лет, добавил петербургский бизнесмен.

"И, к сожалению, на мой взгляд, многие из них интегрированы во власть. Сейчас, после зыбкого перемирия, которое наступило на ливийской земле (хотя западные страны по-прежнему раздирают массовые противоречия), США и их союзники вновь наполняют территорию Ливии группами террористов, вооружают и поддерживают их", — отметил Пригожин.

Бизнесмен заявил, что ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян. По мнению Пригожина, подобные сообщения являются абсолютной ложью.

"Но если вы хотите подробный список таких нарушений со стороны США и их союзников по всему миру, то я рекомендую вам обратиться в Фонд борьбы с репрессиями за более подробными комментариями. Или к Максиму Шугалею, который без суда и следствия был брошен в ливийскую тюрьму "Митига", где пережил лишения и пытки, и больше других знает о нарушении прав человека в этой стране", — констатировал предприниматель.

Подводя итог, Пригожин призвал СМИ оперировать фактами, а не русофобскими настроениями.