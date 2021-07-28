В Заксобрание Петербурга выдвинули 54 кандидата от партии "Родина"

"Родина" выдвинула всех своих кандидатов в Заксобрание Петербурга, заявил председатель Совета регионального отделения партии в Петербурге Андрей Петров.

Партия "Родина" является патриотическим крылом России. Она привлекает к себе тех горожан, которые намерены действовать во благо города и государства, добавил Петров.

"У нас официально выдвинуто 54 кандидата: 49 по списку и 23 человека по одномандатным округам. Между тем "Единая Россия" выставила 74 кандидата. Столько же кандидатов и у КПРФ", — заявил Петров.

Председатель регионального совета партии уверен, что организация уже к сентябрю увеличит рейтинг с 5 до 15%. По его словам, это станет возможным благодаря тому, что "Родина" предлагает простые и понятные тезисы своим избирателям. В частности речь идет о инициативе отменить зарплаты и привилегии для депутатов ЗакСа. Кроме того, партия считает важным установить "ленинградскую надбавку" для пенсионеров.