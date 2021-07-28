Хозяин бара до смерти забил полицейского в Химках

Сотрудник полиции погиб во время драки с мужчиной. Инцидент произошел в Подмосковье.

Дежурный местного отдела полиции отдыхал с друзьями в одном из ночных заведений. В какой-то момент он поругался с его владельцем.

Когда мужчины вышли на улицу, между ними началась драка. Владелец заведения неудачно толкнул полицейского, и тот сильно ударился головой об асфальт.

Страж порядка какое-то время оставался в сознании, его экстренно доставили в больницу. Спустя время он умер. Правоохранители задержали 31-летнего хозяина бара, сейчас его допрашивают. Обстоятельства происшествия устанавливаются.