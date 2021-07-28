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Россельхознадзор снял временный запрет на поставки сырья для табака из Бразилии

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Россельхознадзор снял временный запрет на поставки сырья для табака из Бразилии

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки табачного сырья и отходов из Бразилии с 28 июля. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

«Россельхознадзор счел возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из этой страны», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор снял временный запрет на поставки сырья для табака из Бразилии
fsvps.ru  / Пресс-служба Россельхознадзора

Отмечается, что решение Россельхознадзор принял по итогам переговоров с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия, которые состоялись 23 июля.

«Кроме того, ведомство проводит работу с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленную на выстраивание единых подходов к фитосанитарному надзору и снижению рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами. По ее результатам будет рассмотрен вопрос возможности снятия запрета на поставки табачного сырья», — сообщили в пресс-службе ведомства.  

Однако, по заявлению Россельхознадзора, указанные страны — не единственные поставщики подобной продукции. Основными экспортерами для России остаются Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан, что гарантирует отсутствие дефицита табачной продукции на территории РФ.

Ранее Россельхознадзор обнаружил большое количество фальсификаций при проведении проверки рыбных консервов из сайры.