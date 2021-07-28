Фильм-расследование WagnerGate от Bellingcat до сих пор не имеет конкретной даты выхода. Его автор Христо Грозев переносит сроки из-за капризов своих кураторов.

Неоднократные переносы релиза и отсутствие окончательного сценария фильма могут быть обусловлены не только интересами западных спецслужб, которые используют Bellingcat для продвижения своей политики на постсоветском пространстве. Другая причина — личная заинтересованность автора фильма Христо Грозева. Он неоднократно был уличен в ангажированности и продвижении интересов олигархата на родине в Болгарии, например в лоббировании интересов своего покровителя Карла Габсбурга.

Приезд Грозева на Украину для интервью с участниками операции по задержанию 33 россиян в Минске можно воспринимать как опрос заинтересованных лиц. Еще одна история, связывающая его со страной: журналист сделал свою "расследовательскую" карьеру на крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Это превратило Грозева в "ключевого расследователя" Bellingcat, дало ему всемирную славу. Теперь этот статус используется для создания конспирологической теории о россиянах, которых западные СМИ приписывают к несуществующей "ЧВК Вагнера".

"По одной из версий, операция по похищению россиян должна была привести к возложению уголовной ответственности за сбитый "Боинг" на "33 богатырей". Участие Грозева не выглядит случайным: он "вел" тему "Боинга" с самого начала", — отмечает редакция ФАН.

Материал Bellingcat может быть далек от журналистских стандартов и этики, так как журналист специализируется на скупке "серых данных", а их подлинность зачастую проверить невозможно. При этом возникло стойкое ощущение, что ни издание, ни его кураторы не могли определиться с основной линией повествования, так как разные версии могли интересовать разных людей. Еще один фактор переноса сроков — поиск подходящего момента для максимального влияния на геополитическую обстановку.

Ситуацию усложняет то, в Международном комитете Европарламента Bellingcat уже предложили признать легитимным источником информации. А предоставленные украинскими чиновниками данные и компромат могут стать истиной в последней инстанции. Сам же Христо Грозев задал стандарт расследований, где легализуются разведсведения. Издание Bellingcat уже начало перепрофилироваться из компании, занимающейся аналитикой открытых данных, именно в эту категорию.

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