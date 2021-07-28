Женская сборная по баскетболу 3х3 принесла России 22-ю медаль на Играх в Токио

Сборная России по баскетболу среди женщин стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, проиграв в финале соперницам из США со счетом 15:18.

Американки захватили территориальное преимущество с первых минут встречи, однако сборная России не сдалась и могла отыграться. Самой результативной на площадке в составе нашей команды стала Анастасия Логунова с шестью баллами.

Мужская сборная России по баскетболу в формате 3х3 в эти минуты бьется за золотые медали Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россияне обыграли сербов, а латыши — бельгийцев.