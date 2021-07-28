Baijiahao: Россия охладила пыл Японии в споре о принадлежности Курил

Неожиданная реакция Москвы на вызов посла РФ в Токио из-за спора по Курильским островам сильно озадачила Японию. Вместо того, чтобы возмутиться протесту, российская сторона ответила просто и сдержанно. На это указали эксперты китайского издания Baijiahao.

Ранее МИД Японии вызвал российского посла Михаила Галузина в связи с приездом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, передает агентство «Киодо». 26 июля глава кабмина начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на остров.

Впрочем, в японском внешнеполитическом ведомстве на это событие отреагировали протестом. Дело в том, что Токио считает своими «северными территориями» острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, на самом деле принадлежащие РФ.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Недавний визит российского премьер-министра Михаила Мишустина на Курильские острова вызвал бурное недовольство в Японии. Разгневанные японцы вызвали российского посла в Токио, чтобы выразить свое недовольство», — обратили внимание аналитики.

Однако «хладнокровная и сдержанная» реакция Москвы на произошедшее стала для Токио настоящим откровением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым.

«Это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», — заявил Песков.

wikipedia.org / Public Domain

Подобный «простой и убедительный» ответ нарушил планы японцев, которые готовились к дипломатической борьбе с российскими коллегами. Однако в РФ не только не стали поднимать международный скандал, но также выразили надежду на продолжение сотрудничества с Японией.

«Япония поспешно вызвала российского посла в знак протеста, но в итоге получила неожиданный ответ от России», — констатировали эксперты Baijiahao.

Споры между Москвой и Токио о принадлежности Курильских островов идут со времен окончания Второй мировой войны. Стороны так и не подписали мирный договор.

Россия полагает, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав Советского Союза по итогам 1945 года, а потому ее суверенитет над ними сомнению не подлежит. Однако Япония опирается на Трактат о торговле и границах от 1855 года, по которому Южные Курилы относятся к Токио.