В РЖД планируют запустить новый рейс «Ласточки» от Екатеринбурга до Омска

Между Омском и Екатеринбургом могут запустить новый рейс высокоскоростных поездов «Ласточка». Об этом сообщает издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

«В рамках развития межрегиональных перевозок подвижным составом "Ласточка" между Свердловской и Омской областями в Федеральной пассажирской компании в настоящее время идут обсуждения и ведутся необходимые расчеты по проекту», — сообщили в РЖД.

В компании также отметили, что окончательное решение будет принято после расчета потенциальной прибыли от нового рейса.

Отметим, что расстояние между городами составляет 942,9 километров, которое сейчас можно преодолеть за 12 часов. Так, запуск высокоскоростного поезда снизит время следования почти в два раза.

Также в начале апреля появилась информация о создании скоростных поездов «Ласточка» новой модификации.