Никита Нагорный стал бронзовым призером по гимнастике на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграл японец Даики Хасимото.

Российский спортсмен принес в актив российской сборной на летних Олимпийских играх 21-ю медаль. Нагорный расположился в итоговой турнирной таблице между двумя китайскими спортсменами — Сяо Жотэн и Сунь Вей.

Сборная России на данный момент находится на четвертом месте в неофициальном медальном зачете 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Наши спортсмены завоевали семь золотых наград по итогам четырех дней соревнований.