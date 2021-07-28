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Никита Нагорный стал бронзовым призером по гимнастике на Олимпиаде

/ Обновлено: 28 июля 2021 17:44 86
Никита Нагорный стал бронзовым призером по гимнастике на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграл японец Даики Хасимото.

Российский спортсмен принес в актив российской сборной на летних Олимпийских играх 21-ю медаль. Нагорный расположился в итоговой турнирной таблице между двумя китайскими спортсменами — Сяо Жотэн и Сунь Вей.

Сборная России на данный момент находится на четвертом месте в неофициальном медальном зачете 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Наши спортсмены завоевали семь золотых наград по итогам четырех дней соревнований.