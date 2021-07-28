Около 15 вертолетов участвуют в тушении пожаров рядом с курортами в Турции

Сотрудники спасательных служб Турции прилагают все усилия, чтобы ликвидировать лесные возгорания в районе курорта Антальи.

По имеющимся данным, к тушению пожара уже привлекли 15 вертолетов, а также шесть бульдозеров и более 100 пожарных машин. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли уже направился в зону ЧП для контроля над ситуацией. Спасатели также приняли решение эвакуировать три квартала, передают местные СМИ.

Свидетели события опубликовали в социальных сетях кадры, где дым черного цвета направляется в сторону жилых зданий. По мнению специалистов, огонь получает быстрое распространение из-за сильного ветра.