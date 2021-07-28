«Тюркский легион» Эрдогана. Откуда пошли слухи об объединении армий Турции и Азербайджана

Тюркская кавалерия издревле считалась краеугольным камнем вооруженных сил Османской империи. Огромное государство кануло в небытие вместе со своими султанами почти сто лет назад, но идея о слитой воедино армии, держащей в страхе остальной мир, осталась тлеть у берегов Средиземного моря.

Разразившийся в сентябре прошлого года конфликт в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) раздул угасающее пламя и зажег в сердцах турок надежду на возрождение Оттоманской Порты. Пока эксперты обсуждали имперские амбиции президента Реджепа Эрдогана, Анкара начала претворять в жизнь глобальную задумку о расширении своей армии на восток.

Председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп породил слухи о создании единой тюркской армии совместно с ВС Азербайджана. Якобы страны прямо сейчас заняты переговорами о военном сотрудничестве.

«Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — рассказал журналистам Шентоп.

Спустя несколько часов глава парламента поспешил уточнить, что не имел ввиду создание тюркской армии, а лишь говорил о совместных военных учениях (якобы ошибся переводчик новостного портала Oxu.Az). К ним, по словам Шентопа, в будущем может присоединиться и третья сторона. В 2022 году Пакистан будет принимать в Исламабаде глав Азербайджана и Турции, и страны имеют неплохие шансы договориться о создании некого «трехстороннего формата».

wikipedia.org / Yaarahmadd / CC BY-SA 4.0

Несуществующий союз

С того момента, как лидеры Армении, Азербайджана при активном участии России заключили мирный договор по ситуации в Нагорном Карабахе, сближение Баку и Анкары для ряда экспертов стало очевидным. 10 декабря 2020 года в Баку отмечали «день победы», на который азербайджанский президент Ильхам Алиев пригласил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.

Эрдоган явился, заодно прихватив угрозы в адрес Еревана. Перед началом военного парада президент настоятельно порекомендовал армянам «взяться за ум» и «извлечь уроки из карабахской войны».

Лидеры государств договорились о сотрудничестве в самых разных сферах и ненадолго расстались. Все это время Азербайджан обвинял Армению в «провокационных действиях» на границе НКР, армяне отвечали зеркально. 28 июля хрупкий мир между двумя непримиримыми народами треснул.

«Начиная с примерно 00:50 [28 июля], подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района. В результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии», — рано утром сообщило Минобороны Азербайджана.

Ереван парировал: первыми открыли огонь именно азербайджанские военнослужащие, которые предприняли «наступательную операцию». В ходе перестрелки погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения.

mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Почти сразу стороны, вновь при посредничестве России, договорились о перемирии. Мустафа Шентоп выступил с критикой действий Армении и предупредил: если Ереван не прекратит «эти провокации, неизбежны еще более горькие последствия».

«Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», — пригрозил представитель Турции.

Чтобы эту «угрозу» миновать, Анкара действительно может объединить две армии, только вот создание «тюркского легиона» поставит под удар мирный договор между Россией, Арменией и Азербайджаном. Так рассуждает политолог, директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

«Это очень тревожные слухи, поскольку в этом мирном договоре есть ряд положений о коммуникационных коридорах. И если сам режим прекращения огня в Нагорном Карабахе худо-бедно соблюдается, то на этом "фронте" сближения двух стран пока нет. Но все и так ожидали, что Эрдоган пойдет по пути сближения с Азербайджаном, а после помощи Еревану со стороны Евросоюза это стало очевидно. Баку и Анкаре кажется, что Ереван готовится взять реванш», — считает эксперт.

Речь идет о 2,6 млрд евро, которые Европейский союз (ЕС) выплатит Армении для «развития инфраструктуры и демократических реформ». 17 июля глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что ЕС намеревается расширить свою работу в Нагорном Карабахе.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

Даже если тюркская армия и будет создана в действительности, ждать присоединения к ней еще нескольких стран в ближайшее время не стоит, считает Станислав Тарасов, ведь взгляд государств Средней Азии сейчас прикован к Афганистану. У российского политолога Евгения Сатановского другой взгляд на «тюркский вопрос». В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» ученый-востоковед написал, что скоро Анкара захочет получить контроль над другими государствами у границ РФ.

«Кто сказал, что турецкие интеграционные, а проще говоря, имперские проекты на постсоветском пространстве, ограничатся Азербайджаном? Не ограничатся. <…> Азербайджан — его [Эрдоган], и он это открыто демонстрирует. А завтра и Казахстан со Средней Азией будут его, для чего турки все, что только можно, делают. Что до тюркских регионов собственно России, Анкара в них действует последовательно и чувствует себя более, чем уверенно», — отметил Сатановский.

Пока однозначного ответа на вопрос, будет ли сформирована тюркская армия, ни Турция, ни Азербайджан не дали. Мустафа Шентоп обратил внимание, что стороны пока только обсуждают возможность совместных действий в оборонной сфере, однако эксперты не сомневаются: при всех переменных Анкара едва ли откажется от возможности занять плацдарм у российских границ.