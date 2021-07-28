Партию "Родина" на думских выборах представят Петров и Буланова

Общественный деятель Андрей Петров и известная певица Татьяна Буланова зарегистрированы кандидатами на выборах в Государственную думу в федеральном списке партии "Родина".

Певица Татьяна Буланова сообщила о регистрации в качестве кандидата в Госдуму в своем Instagram, где опубликовала фотографию соответствующего удостоверения.

Известно, что предприниматель и политик Андрей Петров также получил регистрацию кандидата. По словам общественного деятеля, это нормально и правильно, когда люди, поработав в определенной системе, разочаровались в ней и наконец нашли свою идеологическую нишу.