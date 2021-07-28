Следствие подозревает главреда The Insider в клевете на российских военных

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов подозревается в клевете. По мнению следствия, он оболгал не только иностранного журналиста, но и офицеров Вооруженных сил РФ.

Адвокат Сталина Гуревич, которая представляет интересы гражданина Нидерландов Ван дер Верффа, подала от его имени заявление по факту клеветы. Правоохранители возбудили дело и устроили обыск в квартире главреда The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Доброхотов в публикации утверждал, будто иностранный журналист за деньги сотрудничал с одной из структур Минобороны России.