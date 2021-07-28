В Госдуме пригласили ПАСЕ и ОБСЕ наблюдать за ходом сентябрьских выборов

Представители ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ОБСЕ и парламентов европейских стран приглашаются в качестве наблюдателей на сентябрьские выборы в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Текст приглашения опубликован на сайте законодательного органа. Володин разослал в европейские организации и национальные парламенты приглашения от имени всей Госдумы, подчеркивается в сообщении.

Помимо национальных парламентов, ПАСЕ и ОБСЕ, приглашения направлены в ПА ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею православия, ПА Черноморского экономического сотрудничества, а также по направлению СНГ и Союзного государства России и Белоруссии.