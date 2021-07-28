Выплаты на детей школьного возраста начнутся со 2 августа

Государственная программа единовременных выплат начнет действовать раньше, чем было анонсировано.

Единовременные выплаты на детей от 6 до 18 лет будут производиться, начиная со 2 августа. Соответсвующее распоряжение дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства ранее предлагал ввести выплату в середине месяца, чтобы родители успели получить ее и потратить на приобретение необходимых вещей для школы. Объем выплат будет составлять 10 тыс. рублей на одного школьника.