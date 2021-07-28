Не все ладно в королевстве «Сватов». Артемьеву обделили экранным временем в седьмом сезоне

Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева, сыгравшая в нем роль Ольги Ковалевой, не присутствовала на съемках заключительного сезона в Грузии. Об этом заявил режиссер многосерийной кинокомедии Андрей Яковлев.

В Instagram Яковлев опубликовал совместное фото всех актеров «Сватов», которые примут участие в седьмом сезоне. При этом Артемьевой на этом снимке не оказалось.

«Людмила Артемьева выбыла из проекта. В Грузии не была по сценарию. Появится в самом седьмом сезоне. <…> Она указана в актерском составе. Была на съемках в Белоруссии. На съемках в Грузии не присутствовала», — пояснил Яковлев.

Кадр из сериала «Сваты» /

Поклонники популярного сериала обеспокоились тем, что Артемьевой будет очень мало на экране в последнем сезоне. Они также обратили внимание на неоднозначное высказывание актрисы по поводу «Сватов».

«Меня приглашают — я снимаюсь. А вот сейчас что-то не приглашают — я не снимаюсь», — заявила артистка.

По мнению пользователей соцсетей, это фактически подтверждает то, что «в королевстве “Сватов” не все гладко».

«Судя по ответу, причина отказа может быть в творческих и/или коммерческих разногласиях авторов проекта и самой артистки», — приводит Teleprogramma.pro предположения комментаторов.

Режиссер Яковлев также сообщил, что премьера долгожданной первой серии состоится уже осенью этого года. Точную дату выхода сообщат позже.