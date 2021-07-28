Москва предложила включить в договор о сокращении ядерного вооружения Париж и Лондон

Россия и США хотят пригласить присоединиться к договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ III) Францию и Великобританию. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Обеспокоенность российской стороны вызывает ядерный потенциал англичан, которые в начале весны 2021 года объявили о намерении увеличить число боеголовок на 40%. Таким образом, количество смертоносных ракет на британских субмаринах возрастет со 180 до 260.

«В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. <...> Они [Великобритания и Франция] плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО», – отметил Антонов.

Российский посол также отметил, что Москва не собирается сотрудничать с Вашингтоном в одностороннем порядке. А потому обсуждение «американских озабоченностей» по части ядерного вооружения России будет происходить только при условии равноправного диалога с учетом инициатив РФ.

Отметим, первая закрытая встреча России и США, посвященная именно этому вопросу, состоялась сегодня в Женеве. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. От США в Швейцарию прилетел первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.