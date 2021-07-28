В Кремле назвали ошибочными знания Байдена о современной России

Россия и Соединенные Штаты сейчас не партнеры, а оппоненты. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля опроверг высказывание президента США Джо Байдена о якобы намерениях Москвы вмешаться в выборы в конгресс. Песков отметил, что Россия подобных действий никогда не проводила и никогда не планировала.

Пресс-секретарь президента РФ также оценил слова главы Белого дома о российской экономике. Байден обладает ошибочными знаниями о современной России. Песков добавил, что нельзя назвать Москву и Вашингтон партнерами. Сейчас стороны являются оппонентами.