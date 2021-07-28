Участие Путина в предвыборных мероприятиях не подтвердилось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин по-прежнему поддерживает партию "Единая Россия", но не подтвердил его участие в предвыборных мероприятиях.

По словам Пескова, говорить о возможном участии Путина в предстоящих перед выборами в Госдуму мероприятиях еще слишком рано, однако президент по-прежнему поддерживает партию "Единая Россия".

Днем ранее представители "Единой России" подписали соглашение "За безопасные выборы" по обеспечению санитарной безопасности предвыборной кампании. Документ также поддержали пять партий: ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые". Подписание документа состоялось в Центризбиркоме России.