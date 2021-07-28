Падение спортивного самолета на Украине привело к гибели четырех человек

Авиакатастрофа с участием легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области Украины закончилась смертью четырех людей.

По предварительным данным, трагедия случилась возле села Шепаровцы, когда воздушное судно рухнуло на жилой дом, который вскоре загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательных служб оперативно ликвидировали возгорание, сообщает Госслужба страны по ЧС.

Позднее стало известно о гибели четырех человек. Правоохранители уже приступили к выяснению обстоятельств трагедии, позднее они примут процессуальное решение.