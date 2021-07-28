В подвижные составы метро российских мегаполисов необходимо внедрить женские вагоны. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает издание «Вечерняя Москва».

По мнению политика, подобная мера защит россиянок от домогательств в метрополитене. Письмо с соответствующим предложением Петров направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Автор инициативы отметил, что женщины часто испытывают дискомфорт от мысли столкнуться с подобным, несмотря на редкие случаи домогательства в транспорте.

«В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на "общий" и "женский". В странах, где это практикуется, женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта», — говорится в письме Петрова.

Политик завершил обращение просьбой рассмотреть идею эксперимента запуска женских зон не только в подземном, но и наземном общественном транспорте.

Подобную инициативу уже предлагали в Совете Федерации в 2015 году, однако предложение так и не было реализовано.