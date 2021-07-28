В Кремле опровергли слухи о контактах Путина с экс-президентами США

Президент России Владимир Путин не поддерживает никаких личных связей с экс-президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем — младшим, заявили в Кремле.

Слухи о контактах Путина с бывшими главами Соединенных Штатов опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в ходе беседе с представителями прессы Песков назвал недостоверными заявления действующего президента США Джо Байдена о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года.

Ранее консервативная пресса США активно продвигала гипотезу о том, что страдающему от когнитивных проблем Байдену помогает кто-то из бывших президентов страны. Главным претендентом на роль закулисного правителя Соединенных Штатов пресса называла Барака Обаму, при котором Байден занимал должность вице-президента.