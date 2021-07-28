Исинбаева поддержала теннисиста Даниила Медведева после провокации журналиста

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева согласна с Даниилом Медведевым, который попросил Международную теннисную федерацию больше не допускать репортера из Чили на соревнования.

Даниил Медведев в матче третьего круга теннисного турнира на летних Олимпийских играх в Токио выиграл у итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал. После игры журналист из Чили назвал российских спортсменов "читерами". Медведев попросил больше не впускать корреспондента на теннисный турнир. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Елена Исинбаева поддержала спортсмена.

"Журналисты должны как минимум соблюдать этикет и такт. Все-таки с помощью этой профессии люди узнают о спорте. В этом ваша и наша задача. Нужно соблюдать такт и корректность. Провокаторов тут много, но Даниил все правильно сделал", — отметила Исинбаева в беседе с журналистами.

Даниил Медведев является второй ракеткой мира по версии WTA. В четвертьфинале олимпийского турнира в Токио российский теннисист сыграет против Пабло Карреньо-Бусты из Испании.