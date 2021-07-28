Исследовательская группа Bellingcat могла переделывать сюжет фильма-расследования WagnerGate, чтобы подстроиться под заказчиков картины из США.

Вышеупомянутый фильм освещает события, произошедшие 29 июля 2020 года в Минске. Тогда белорусские силовики задержали 33 россиянина, которых спустя две недели отпустили. Как оказалось, задержание граждан РФ было провальной операцией спецслужб Украины, которые намеревались бездоказательно обвинить Россию в развязывании боевых действий в Донбассе. Украинские журналисты по неопределенным причинам причислили граждан России к "ЧВК Вагнера", поэтому в СМИ этот инцидент стали называть WagnerGate.

Журналист из Bellingcat Христо Грозев прибыл в Киев 10 марта 2021 года, чтобы осветить это событие на кадрах документального фильма. После проведения ряда встреч на Украине Грозев стал переносить дату выхода своего "расследования". Изначально он обещал показать отснятый материал 15 марта, затем премьеру перенесли на май-апрель, а потом и вовсе отложили до осени. Недавно в Bellingcat все-таки приняли решение показать фильм в день годовщины WagnerGate — 29 июля.

"Качели" с датой выхода "расследования" не случайны. Федеральное агенство новостей установило, что Гроздев снял две версии фильма — одна прославляет "героическую операцию" украинских спецслужб, а другая показывает недееспособность нынешних властей Украины. Кураторы Христо Грозева из ЦРУ решили, что весной фильм не выйдет из-за изменившейся политической ситуации на Украине и намерения США шантажировать "расследованием" президента страны Владимира Зеленского и его команду. Таким образом, Bellingcat пришлось переделывать "расследование", чтобы оно соответствовало требованиям заказчика.

Подробное расследование о проекте Bellingcat под названием WagnerGate читайте на сайте ФАН.